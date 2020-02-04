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  4 февраля 2020
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Визита президента Узбекистана в Москву не было в планах, - пресс-секретарь Песков
Песков
Песков
Предыстория: Президент Узбекистана отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о планах визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает ТАСС.

Отвечая 4 февраля на просьбу журналистов подтвердить сообщения о переносе планировавшегося на 5 февраля визита в РФ Мирзиёева, представитель Кремля заметил, что "на 5 февраля его [визита] и не было в планах". "Таких планов и не было, поэтому нечего откладывать. Это неправильная информация [о переносе визита Мирзиёева в РФ]", - подчеркнул Песков.

Ранее, российское издание «Компания», ссылаясь на источники, близкие к правительству страны сообщили, что визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, намеченный на 5 февраля, отменён. Причиной тому якобы стали "сомнения Ташкента в необходимости вступления в ЕАЭС".


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