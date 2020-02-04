Посольство Китая в Узбекистане раскритиковало Помпео за попытки вбить клин между КНР и странами Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Намерение госсекретаря США Майка Помпео обсудить внутренние дела Китая с дипломатами стран Центральной Азии на встрече в формате «С5+1» является попыткой очернить Китай. Так считают в посольстве КНР в Узбекистане, опубликовавшем официальное заявление 4 февраля.

На совместной пресс-конференции 4 февраля со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым Майкл Помпео публично заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии.

- Его "умение" фабриковать ложь и использовать всяческие случаи для очернения Китая не вызывает у нас никакого удивления. Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведениям и шантажу Помпео", - отмечается в заявлении дипведомства.

В посольстве КНР считают, что "данное турне Помпео по евразийским странам насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветами, полностью разоблачило его личную вражбеность и предубеждение в отношении Китая. Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире".

- Хоть тысячу раз повторяется, ложь никогда не станет правдой. Любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение", - резюмировали в посольстве.