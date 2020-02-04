Сколько домов ребенка есть в Узбекистане и какова численность детей, проживающих в них?

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CentralAsia (UZ) - В 2019 в Узбекистане были приняты меры по усовершенствованию системы социальной зашиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Принят закон, регулирующий отношения между государством и детьми оставшимися без попечения родителей, в котором государство обязуется предоставить учреждения (приют) для проживания (до 18 лет), также предоставить право на обучение (выделены квоты на бесплатное обучение), также каждый ребенок имеет право получить собственное муниципальное жильё, достигнув 18 лет.

Количество домов ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (для детей дошкольного возраста) 13 штук, 23 дома милосердия, 88 школ интернатов.

Данные о количестве детей-сирот в домах ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (дошкольного возраста) предоставил Государственный комитет по статистике: