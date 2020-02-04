Сколько домов ребенка есть в Узбекистане и какова численность детей, проживающих в них?

- Узбекистан, общество
- 17:30, 04 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В 2019 в Узбекистане были приняты меры по усовершенствованию системы социальной зашиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Принят закон, регулирующий отношения между государством и детьми оставшимися без попечения родителей, в котором государство обязуется предоставить учреждения (приют) для проживания (до 18 лет), также предоставить право на обучение (выделены квоты на бесплатное обучение), также каждый ребенок имеет право получить собственное муниципальное жильё, достигнув 18 лет.
Количество домов ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (для детей дошкольного возраста) 13 штук, 23 дома милосердия, 88 школ интернатов.
Данные о количестве детей-сирот в домах ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (дошкольного возраста) предоставил Государственный комитет по статистике:
|
|
2010
|
2015
|
2018-2019
|
Число домов ребенка
|
13
|
13
|
13
|
в них:
|
|
|
|
мест
|
970
|
905
|
885
|
детей
|
751
|
639
|
628
|
Поступило детей в течение года
|
593
|
525
|
512
|
в том числе:
|
|
|
|
от родителей
|
228
|
179
|
198
|
сироты и оставшиеся без попечения родителей
|
365
|
346
|
314
|
Выбыло детей в течение года
|
555
|
548
|
508
|
в том числе:
|
|
|
|
взято родителями
|
256
|
224
|
169
|
взято для усыновления
|
215
|
241
|
261
|
Численность детей, отстающих в:
|
|
|
|
физическом развитии
|
210
|
134
|
149
|
психическом развитии
|
367
|
219
|
201