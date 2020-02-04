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  4 февраля 2020
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Сколько домов ребенка есть в Узбекистане и какова численность детей, проживающих в них?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В 2019 в Узбекистане были приняты меры по усовершенствованию системы социальной зашиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.

Принят закон, регулирующий отношения между государством и детьми оставшимися без попечения родителей, в котором государство обязуется предоставить учреждения (приют) для проживания (до 18 лет), также предоставить право на обучение (выделены квоты на бесплатное обучение), также каждый ребенок имеет право получить собственное муниципальное жильё, достигнув 18 лет.

Количество домов ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (для детей дошкольного возраста) 13 штук, 23 дома милосердия, 88 школ интернатов.

Данные о количестве детей-сирот в домах ребенка по Узбекистану на 2018-2019 год (дошкольного возраста) предоставил Государственный комитет по статистике:

2010

2015

2018-2019

Число домов ребенка

13

13

13

в них:

мест

970

905

885

детей

751

639

628

Поступило детей в течение года

593

525

512

в том числе:

от родителей

228

179

198

сироты и оставшиеся без попечения родителей

365

346

314

Выбыло детей в течение года

555

548

508

в том числе:

взято родителями

256

224

169

взято для усыновления

215

241

261

Численность детей, отстающих в:

физическом развитии

210

134

149

психическом развитии

367

219

201

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