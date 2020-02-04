В Ташкент прибывает самолет с пассажирами, эвакуированными из Пекина

CentralAsia (UZ) - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Пекина прибудет сегодня в аэропорт города Ташкента в 17:05 по местному времени. На борту находятся 250 пассажиров, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты, сообщила пресс-служба авиакомпании.



Как сообщалось ранее, по прилету пассажиры будут направлены в пункт временного размещения.

Напомним, что узбекистанцы, эвакуированные из города Ухань и других районов Китая, будут находиться в карантине в течение двух недель.

Гражданам Узбекистана, вернувшимся из Китая, нельзя разрешать посещать свои семьи в течение двух недель и что они могут общаться со своими семьями только по телефонной связи.

Для возвращения узбекистанцев из Китай были организованы чартерные рейсы. Рейсы будут осуществляться 4-5 февраля.

По последним данным, число людей, зараженных коронавирусом в Китае, превысило 20 000 человек, а число погибших достигло 425.



