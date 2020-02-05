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  5 февраля 2020
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Школьники Узбекистана пишут диктант о коронавирусе

CentralAsia (UZ) -  Начиная с 3 февраля школьники и учащиеся лицеев Узбекистана начали писать регулярные диктанты и сочинения о распространении коронавируса в Китае. Министерству народного образования данное поручение поступило 1 февраля.

Таким образом, до детей хотят донести информацию о том, как защититься от болезни, сообщили в Министерстве народного образования.

Министерством здравоохранения разработаны меры по предотвращению проникновения и распространения коронавируса 2019-nCoV.

Подготовлены рекомендации по профилактике коронавируса. Чтобы донести эти рекомендации простым языком до подрастающего поколения, в школах организованы диктанты, — отметили в МНО.

Текст диктанта содержит информацию о способах передачи вируса и о том, какие меры нужно принять для защиты от заболевания. В частности, детям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом и соблюдать правила личной гигиены.

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