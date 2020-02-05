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  5 февраля 2020
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Узбекистан на 4-месте в списке самых быстроразвивающихся стран в сфере туризма

CentralAsia (UZ) -  Согласно последним данным UNWTO (Всемирная туристская организация), Узбекистан вошел в топ-20 стран мира с самой быстрорастущей индустрией туризма. Об этом, ссылаясь на издание Independent, сообщает Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана.

Узбекистан занимает четвертое место в рейтинге после Мьянмы, Пуэрто-Рико и Ирана.

В список также входят Азербайджан и Казахстан, которые занимают 17-е и 20-е места соответственно.

По данным Всемирной туристской организации при ООН, в 2019 году количество зарубежных поездок достигло 1,5 миллиарда, что на четыре процента больше, чем в 2018 году. Франция показала самый высокий результат с более чем 90 миллионами посетивших ее туристов.

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