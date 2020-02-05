Зять президента Туркменистана участвует в строительстве нового центра Ахала стоимостью $1,5 миллиарда

CentralAsia (TM) - Согласно постановлению президента Бердымухамедова Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) получит от государства почти 1,5 миллиарда долларов США.

Неизвестно, проводился ли тендер на государственный проект по строительству нового административного центра Ахала. Но полуофициальное издание Orient цитирует слова главы СППТ Александра Дадаева, заявившего что им удалось получить госконтракт благодаря поддержке лично президента Бердымухамедова.

О подготовке строительства новой столицы Ахалского велаята, которым руководит президентский сын Сердар Бердымухамедов, было объявлено 31 октября 2018 года. 10 апреля 2019 года президент Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента административного центра в Геоктепинском этрапе Ахалского велаята.

СППТ является главным государственным подрядчиком в Туркменистане. Несмотря на глубочайший экономический кризис, в котором страна пребывает с 2016 года, данная организация продолжает получать от государства многомиллиардные контракты на строительство различных объектов.

Одним из предыдущих крупных проектов, госконтракт на который получил СППТ, стал проект по строительству автобана Ашхабад-Туркменабат, на который из государственной казны было выделено 2,3 миллиарда долларов США.

Примечательно, что и в строительстве 600-километрового автобана за 2,3 миллиарда, и в возведении велаятского административного центра среди прочих компаний участвует фирма «Нусай Ёллары». Владельцем этой строительной компании, по данным издания Turkmen.news является президентский зять Аннаназар Реджепов.

Согласно сообщению официальных СМИ Туркменистана, индивидуальное предприятие «Нусай Ёллары» получило контракты на строительство онкологического центра, лечебно-профилактического центра охраны здоровья матери и ребенка, станции скорой помощи с гаражом, а также двух семиэтажных жилых домов в административном центре Ахалского велаята.

По данным издания Turkmen.news, «Нусай Ёллары» является также и совладельцем АО «Хызматдашлар», через которое оно связано с заводом по производству гранулированного комбикорма «Камиллигин Гозбаши», транспортной компанией «Ак Хазына», сельхозпредприятием по производству мяса «Дайхан Сарпасы», сетями супермаркетов «Кямил Маркет» и «Ак Маркет», а также участвует в целом ряде иностранных компаний, зарегистрированных в Турции, Великобритании и нескольких офшорах.

В конце прошлого месяца Азатлык сообщал о продолжающихся работах по строительству объектов нового административного центра Ахалского велаята в генгешлике Горджав Геоктепинского этрапа. Корреспонденты Азатлыка сообщали о вырубке десятков гектаров фруктовых садов на месте строительства.