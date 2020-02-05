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  5 февраля 2020
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Тугрик поднимается против юаня, поскольку Монголия закрыла границу с Китаем

CentralAsia (MNG) -  Валюта Монголии выросла по отношению к китайскому юаню, поскольку страна закрыла границу со своим южным соседом в результате ряда мер по предотвращению распространения коронавируса.

Обычно обменный курс монгольского тугрика по отношению к юаню ослабевает перед Цагаан Сар (Лунный Новый год); это связано с увеличением потока торговцев в Китай.

Однако в этом году ситуация совершенно иная после того, как Монголия приостановила движение поездов между Улан-Батором и приграничным городом Эрээн-Хото, который является ближайшим китайским городом через границу. Запрет продлится до 2 марта.

В настоящее время один юань (RMB) покупает 391 монгольских тугриков (MNT); в прошлом месяце это было 1 юань - 400 тугриков.

Тем временем люди покупают доллары США; сегодняшний курс составляет 1 доллар США за 2745 тугриков, что больше по сравнению с 2727,34 тугриков в декабре 2019 года.

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