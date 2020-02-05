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  5 февраля 2020
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Президент Таджикистана сменил директора Центра стратегических исследований

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим распоряжением освободил Диловара Кодирзода от должности директора Центра стратегических исследований при президенте РТ, сообщает пресс-служба главы государства.

Другим своим распоряжением президент освободил также первого заместителя директора ЦСИ Хуршеда Зиеи.

Постановлением правительства страны Диловар Кодирзода назначен заместителем министра образования и науки Таджикистана.

Распаряжением главы государства новым директором Центра стратегических исследований при президенте назначен Хуршед Зиеи.

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