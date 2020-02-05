Президент Таджикистана сменил директора Центра стратегических исследований
- Таджикистан, политика
- 9:09, 05 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим распоряжением освободил Диловара Кодирзода от должности директора Центра стратегических исследований при президенте РТ, сообщает пресс-служба главы государства.
Другим своим распоряжением президент освободил также первого заместителя директора ЦСИ Хуршеда Зиеи.
Постановлением правительства страны Диловар Кодирзода назначен заместителем министра образования и науки Таджикистана.
Распаряжением главы государства новым директором Центра стратегических исследований при президенте назначен Хуршед Зиеи.