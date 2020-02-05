Монголы изготовят медали Международных молодежных зеленых игр из переработанных материалов по примеру японцев

CentralAsia (MNG) - Медали Международных молодежных зеленых игр будут изготовлены из переработанных материалов.

Соглашения о партнерстве начали подписываться с соорганизующимися сторонами Международных молодежных зеленых игр, организуемых под эгидой Президента Монголии в рамках Целей ООН в области устойчивого развития-2030. Спортивная программа, состоящая из 25 видов спорта, будет организована в Улан-Баторе с 13 по 20 сентября.

Конечная цель Международных молодежных зеленых игр — дать детям и молодежи экологическое и санитарное просвещение. В церемонии подписания приняли участие секретарь Организационного комитета Международных юношеских зеленых игр, Генеральный директор Исполнительного комитета Б. Тамир, Председатель Академии спортивной медицины Монголии «Шинэ уе» Д. Баяржаргал, Президент Национальной Ассоциации Монголии по вторичной переработке, Д.Бямбасайхан и генеральный директор ООО «Let's Travel» С.Амгаланбат.

Упомянутые выше партнерские организации будут выполнять несколько обязанностей, включая подготовку 60-80 врачей и медсестер для оказания первой медицинской помощи во время мероприятия, организацию проживания, предоставление экологически чистых продуктов питания и еды, а также ответственность за отходы.

32-я летняя Олимпийская игра, которая скоро состоится в Токио, Япония, была названа экологически чистой олимпиадой, поскольку ее граждане организовали кампанию по пожертвованию своих старых мобильных телефонов и электроники для сбора материалов, которые будут переработаны для медалей. Аналогичным образом, медали и пьедестал для международных молодежных зеленых игр планируется изготовить из переработанных материалов.