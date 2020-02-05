В больницах сёл и городов Монголии установили аппараты GeneXpert для тестирования туберкулёза

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Расширение использования мобильных технологий в службах первичной медико-санитарной помощи» аппараты GeneXpert были представлены в больницах общего профиля, диагностических и лечебных центрах айваков Увс, Завхан, Сухбаатар и Өмнөговь, а также в санаториях районов столицы Сонгинохайрхан и Баянгол.

Устройство GeneXpert, одобренное Всемирной организацией здравоохранения, позволяет диагностировать туберкулез (ТБ) на ранних стадиях и лекарственно-чувствительный туберкулез за короткое время или в течение двух часов, а также улучшить качество и доступ к помощи и услугам по туберкулезу.

Цель проекта состоит в том, чтобы приблизить комплексную помощь и услуги к гражданам, особенно к уязвимым группам, которые рискуют остаться в стороне от помощи и услуг из-за географической удалённости.

Тест Genexpert - это молекулярный тест на туберкулез. Genexpert диагностирует туберкулез, обнаруживая присутствие бактерий туберкулеза, а также проверяя устойчивость к препарату рифампицин. Xpert MTB / RIF - это тест амплификации нуклеиновой кислоты (NAAT) на картриджах для одновременной быстрой диагностики туберкулеза и быстрого теста на чувствительность к антибиотикам. Это автоматический диагностический тест, который может идентифицировать ДНК Mycobacterium tuberculosis (MTB) и устойчивость к рифампицину (RIF). Он был совместно разработан лабораторией профессора Дэвида Алланда в Университете медицины и стоматологии Нью-Джерси (UMDNJ). Cepheid Inc. и Фондом инновационной новой диагностики при дополнительной финансовой поддержке Национального института здравоохранения США (NIH).

В декабре 2010 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила Xpert MTB / RIF для использования в эндемичных по туберкулезу странах. Это последовало за 18-месячной оценкой его эффективности на местах при туберкулезе, МЛУ-ТБ и сочетанной инфекции ТБ / ВИЧ.

Тест одновременно выявляет комплекс Mycobacterium tuberculosis (MTBC) и устойчивость к рифампину (RIF)» менее чем за 2 часа. Для сравнения, стандартным культурам может потребоваться от 2 до 6 недель для роста MTBC, а обычные тесты на лекарственную устойчивость могут добавить еще 3 недели».

Туберкулез сегодня является одной из самых опасных угроз для общественного здравоохранения. Традиционно туберкулез в основном диагностируется с помощью комбинации рентгеновских снимков грудной клетки, окрашивания мокроты специальными красителями с последующей микроскопией, ростом Mycobacterium tuberculosis в культуре и пробой Mantoux или Туберкулинодиагностики (реакция Манту, проба Пирке).

Микроскопию мазка мокроты легко выполнить, она очень дешевая и в сочетании с рентгенографией грудной клетки давно используется органами по борьбе с туберкулезом во всем мире. Однако тест микроскопии мазка мокроты (AFB мокроты) имеет некоторые проблемы у ВИЧ-положительных пациентов и детей, а также у пациентов с низкой бактериальной нагрузкой. Тест Xpert MTB / RIF демонстрирует высокую чувствительность и специфичность для выявления туберкулеза легких.