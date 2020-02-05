Узбекистанские студенты застряли в аэропорту Пекина из-за отмены рейсов (видео)

CentralAsia (UZ) - Несколько узбекских пассажиров застряли в аэропорту Пекина после того, как Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем. Большинство из них – студенты, обучающиеся в вузах КНР, сообщает centralasian.org.

Сотрудник посольства РУз в Китае сообщил, что в диппредставительство обратились порядка 200 узбекистанцев, а 4 февраля в аэропорт Пекина приехали более 450 граждан. В тот же день 250 человек были отправлены в Ташкент чартерным рейсом.

По словам узбекского студента, учившегося в одном из университетов в восточной китайской провинции Шаньдун (Šan-tung), он и еще двое его однокурсников решили вернуться в Ташкент после распространения опасной коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в КНР. Студенты купили билет на 2 февраля.

– Мы прилетели из Шаньдуня в Пекин 1 февраля, чтобы успеть на самолет. В тот день наш рейс отменили, билеты поменяли на чартерные. Прошло уже четыре дня, мы до сих пор остаемся в пекинском аэропорту, – говорит студент .

По его словам, сотрудники узбекского посольства в КНР обещали отправить их чартерным рейсом в Ташкент 4 февраля.

Однако эти студенты так и не попали на борт самолета.

– Мы были десятыми в списке узбекских студентов, но на борт самолета попали те, кто приехал в аэропорт Пекина только сегодня утром и не был включен в список ожидающих вылета студентов. В Ташкент улетели узбекистанцы, имеющие связи в посольстве, – сказал 4 февраля один из узбекских студентов в КНР.

Среди узбекистанцев, застрявших в аэропорту Пекина, есть студенты, обучавшиеся в вузах города Шанхая. Вот что сказал один из них:

– Мы застряли в аэропорту Пекина по вине сотрудников посольства. Они должны были обеспечить нас гостиничными номерами, но этого не произошло.

Как сообщил один из сотрудников посольства Узбекистана в Китае, до 3 февраля в диппредставительство обратились около 200 граждан с просьбой помочь им вылететь в Ташкент, а 4 февраля в аэропорт Пекина приехали более 450 узбекистанцев.

Из них 250 человек 4 февраля были отправлены чартерным рейсом в Ташкент.

– В первую очередь на борт самолета взяли пожилых граждан и граждан с маленькими детьми. Остальные узбекистанцы отправятся в Ташкент на самолете, который вылетит из пекинского аэропорта 5 февраля в 23:00, – сказал сотрудник посольства.

Вместе с тем, дипломат не исключил вероятность того, что и 5 февраля в аэропорту Пекина может возникнуть большое скопление узбекистанцев, желающих вылететь в Ташкент.

Однако застрявшие в аэропорту Пекина узбекские студенты говорят, что сотрудники посольства не составили список граждан, которые 5 февраля смогут покинуть КНР.

– Мы боимся, что и 5 февраля на борт самолета попадут «по знакомству», только те, кто имеет связи в посольстве. Потому что сотрудники посольства не составили список. Тут творится бардак. Сотрудники посольства относятся к нам как к скотине, – сказал один из узбекских студентов.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, 4 февраля, примерно в 14:30 по местному времени (11:30 по ташкентскому времени) из аэропорта Пекина в Ташкент вылетел чартерный рейс АО «Uzbekistan Airways». На борт самолета сели 250 узбекских граждан, находившихся в ряде регионов КНР.

Среди них есть узбекистанцы, находившиеся в городе Ухань, откуда началось распространение опасного коронавируса.

4 февраля самолет Uzbekistan Airways с 250 гражданами Узбекистана прибыл из Китая.

По данным МИД, все прибывающие из КНР узбекистанцы будут размещены в специализированных медицинских учреждениях города Ташкента и Ташкентской области и будут находиться в карантине в течение двух недель. Также вернувшиеся из Китая смогут общаться со своими семьями только по телефонной связи.

По последним данным, число людей, зараженных коронавирусом в Китае, превысило 20 000 человек, а число погибших достигло 425.