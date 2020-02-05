Суд города Душанбе оставил журналиста Далера Шарифова под арестом

CentralAsia (TJ) - Суд города Душанбе отклонил ходатайство адвокатов журналиста Далера Шарифова об освобождении его из под стражи в период расследования, передает Avesta.



Ранее адвокаты Далера Шарифова обратились в столичный суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении журналиста на время расследования.

Просьба адвокатов была отклонена судом.

В то же время, как отмечается, накануне адвокаты встретились с Далером Шарифовым в СИЗО, и после встречи сообщили журналистам, что у Далера нет претензий к ходу расследования.

Далер Шарифов был вызван в ГКНБ района Шохмансур города Душанбе. 30 января суд района Исмоили Сомони вынес решение об аресте журналиста на два месяца в период расследования.

Последовало заявление генеральной прокуратуры, в котором отмечалось, что Далер Шарифов обвиняется по статье 189, ч.1 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды).

Далер Шарифов «в период 2013-2019 годов опубликовал более 200 статей и заметок экстремистского содержания, направленных на разжигание религиозной нетерпимости, на пропаганду превосходства части граждан по отношению к другим с точки зрения религиозной направленности».

В комментарии пресс-центра Генпрокуратуры также отмечается, что в июне 2019 года Далер Шарифов незаконно опубликовал трактат тиражом 100 экземпляров в подпольной типографии. «Согласно заключению религиозной экспертизы, трактат разработан в контексте движения «Ихван-ул-муслимин» («Братья-мусульмане»), которое во многих странах мира признано террористическим, и направлен на склонение молодёжи к идеологии джихада, а также призывает их совершать террористические и экстремистские акты», – отметили в Генпрокуратуре.

В правоохранительных ведомствах отмечают, что задержание Далера Шарифова никак не связано с его журналистской деятельностью, однако гражданское и журналистское сообщество считают иначе.