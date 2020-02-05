«Исламское государство» готовило беспорядки в трех тюрьмах Таджикистана, - власти

CentralAsia (TJ) - Дела заключенных, попытавшихся устроить беспорядки в трех тюрьмах Таджикистана, переданы в суд. В Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста Таджикистана сообщили, что фигурантами уголовных дел являются 30 заключенных – все они сторонники радикальных групп и организаций, передает Радио Озоди.



Накануне председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён на встрече с журналистами рассказывая о новых тюремных сроках 60 заключенных за участие в бунтах в худжандской и вахдатской колониях, отметил, что еще 30 заключенных ждут приговоров суда. Некоторые из них, по словам главы ВС, они обвиняются в попытке устроить массовые беспорядки в столичной тюрьме № 1. Подробностипопытки организации бунта неизвестны. Шохиён также обошел эту тему стороной.

Мансурджон Умаров, глава ГУИУН Минюста Таджикистана, 4 февраля в беседе с Радио Озоди пояснил, что эти 30 осужденных обвиняются в попытке устроить беспорядки в трех исправительных учреждениях – в первой и второй тюрьмах Душанбе и в колонии N5 города Худжанда.

«В ходе расследования беспорядков в исправительной колонии №3/2 в городе Вахдат были проверены все исправительные учреждения страны. Во время оперативно-розыскных мероприятий в – в первой и второй тюрьмах Душанбе и в колонии N5 города Худжанда были выявлены тайные ячейки террористических организаций. Генпрокуратура Таджикистана решила возбудить уголовное дело», - сказал Мансурджон Умаров.

Ранее источник Радио Озоди на условиях анонимности сообщил, что заключенные столичной тюрьмы N1, осужденные к длительным срокам заключения за членство в экстремистских организациях, хотели устроить беспорядки в исправительном учреждении. К бунту заключенные подготовились основательно – в тайнике были обнаружены арматура и куски железа, отметил источник. Однако попытки Радио Озоди получить дополнительную информацию у официальных лиц не увенчались успехом.

Мансурджон Умаров отметил, что все 30 заключенных, попытавшихся устроить беспорядки в тюрьмах, являются последователями террористических и радикальных групп – «Исламского государства», Ансоруллах, Исламского движения Узбекистана и др.

Пока неизвестно, что думают об этом сами заключенные и их адвокаты. Информация о личности заключенных недоступна – судебный процесс проходит за закрытыми дверями.

За полгода в таджикских колониях произошли два бунта: в колонии строгого режима 3/3 в Худжанде 7 ноября 2018 года и в исправительной колонии №3/2 в городе Вахдат 19 мая 2019 года. Погибли более 50 человек, в том числе, охранники. Власти Таджикистана возложили ответственность за беспорядки в колониях на осужденных сторонников группировки «Исламское государство» (ИГ). Руководство ИГ также взяло на себя ответственность за организацию бунтов. Власти Таджикистана уверены, что беспорядки в других тюрьмах также готовили в осномном сторонники ИГ.

Глава ГУИУН Таджикистана подчеркнул, что главное направление деятельности ведомства - это терроризм и экстремизм. «В тюрьмах немало осужденных за терроризм. Они являются угрозами и для исправительных учреждений, и для общества. Мы ведем разъяснительную, и идеологическую работу в среде осужденных, проводим специальные занятия и оперативную работу, чтобы они постоянно находились в поле зрения наших сотрудников», отметил Мансурджон Умаров.

«Главный тюремщик» Таджикистана подчеркнул, что завершена разработка проекта строительства тюрьмы камерного типа для осужденных за преступления террористического характера. В ГУИУН считают, что тюрьма камерного типа позволит лучше контролировать эту категорию заключенных и предотвратить попытки бунтов и побегов

Международные организации неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией в исправительных учреждениях Таджикистана Недавно международная правозащитная организация Human Rights Watch отметила, что в Таджикистане большой проблемой остается применение пыток в тюрьмах и следственных изоляторах, которые привели к бунтам в колониях в Худжанде и Вахдате. Власти Таджикистана пока не отреагировали на заявление правозащитников.