Родители забыли ребенка ночью на трассе в Кызылординской области

CentralAsia (KZ) - 1 февраля в 23:30 часов вечера в дежурную часть Шиелийского РОП поступило сообщение о том, что на трассе возле аула Кодаманова найден неизвестный ребенок, сообщает Polisia.kz.

Девятилетнего мальчика, одиноко бредущего ночью по трассе на 1957-1907 км трассы «Самара – Шымкент» возле поселка Сунак-ата и 19 разъездом Кызылординской области заметили полицейские, патрулировавшие дорогу.

На место происшествия выехали полицейские патрульной роты старший лейтенант полиции Қарабалаев Қайрат и старший лейтенант полиции Есжанов Дархан, которые доставив его в Шиелийский районный отдел полиции стали расспрашивать, как он оказался на дороге. После беседы с мальчиком они сразу же приступили к поисково-розыскным мероприятиям родителей ребенка.

В ходе проверки выяснилось, что 9-летний подросток ехал со своими родителями, но по пути следования машина остановилась на стоянке и родители вышли из машины, в это же время их сын спал на заднем сиденье авто.

Когда он почувствовал, что машина остановилась, он, полусонный вышел на улицу по нужде. Родители же не заметили этого, ошибочно думая, что их ребенок все еще спит, сели в машину и уехали.

Сотрудники срочно дали по всем постам ориентировку на автомобиль марки «Лада-Веста» серебристого цвета. Вскоре на одной из автостоянок была найдена машина родителей мальчика.

Полицейские вернули удивленным родителям их сына живым и здоровым. Лишь только в тот момент они узнали о том, что из-за их невнимательности мальчик остался на трассе совсем один.

В ходе беседы выяснилось, что они являются гражданами РФ и направляются в Республику Таджикистан. Они предоставили все необходимые документы, подтверждающие их родство с мальчиком. Родители поблагодарили полицейских за их оперативность и за спасенную жизнь сына.

В ходе беседы выяснилось, что они являются гражданами РФ и направляются в Республику Таджикистан. Они предоставили все необходимые документы, подтверждающие их родство с мальчиком. Родители поблагодарили полицейских за их оперативность и за спасенную жизнь сына.



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