Без работы, без денег. Родные членов экипажа Bek Air обратились к Токаеву

CentralAsia (KZ) - Сотрудники авиакомпании Bek Air уже больше месяца не получают зарплату, сообщает Первый Канал "Евразия".

Десятки людей находятся в отпуске без содержания, а их семьи вынуждены, в буквальном смысле, выживать. Денег не хватает, чтобы рассчитаться с кредитами и долгами. Родные членов экипажа рассказали, что руководство Bek Air не оказывает никакой поддержки. Люди готовят иски в суд.

- Он разбился под Алматы 27 декабря. После крушения мужчина вынес несколько человек из разрушенного лайнера. Однако теперь он, как и другие сотрудники авиакомпании, выживает на последние деньги, - рассказала супруга бортпроводника, который находился в самолете Фоккер-100 Шахноз Сахова.

Зарплаты женщины не хватает, чтобы рассчитаться с ипотекой. Больше всего Шахноз опасается, что окажется на улице с детьми.

- Каждый месяц мы платим ипотеку больше 100 тысяч и большая часть зарплаты мужа уходила на ипотеку. В данный момент мы не можем выплачивать ипотеку, потому что без содержания, зарплата не идет, и нас просто перекинули в проблемный отдел, - говорит супруга бортпроводника.

Аналогичная ситуация и в других семьях, говорит Шахноз. Уволиться сотрудники тоже не могут. Все дипломы и сертификаты находятся в офисе Bek Air. Кто-то от безысходности вынужден таксовать. При этом о конкретных сроках возврата на работу в компании не сообщают. Обещали лишь возместить все по завершении расследования.

- Больше всего я опасаюсь, что я останусь с 3 детьми на улице. Еще я опасаюсь, что это надолго затянется, поэтому я хотела обратиться к Президенту, чтобы все быстрее, чтобы сдвиг пошел, чтобы шустрее все работали, и чтобы быстрее все закончили. До 20 тянут, то 30 тянут, тянут и тянут. Сколько можно тянуть, я понятия не имею. Со стороны компании никакой помощи, никакого ответа мы абсолютно не получаем. Сидим, просто ждем, - отмечает она.

В ожидании какой-либо помощи сейчас и пассажиры, которые получили увечья в крушении самолета. У многих серьезные травмы и последствия. Однако ни звонков, ни конкретной помощи от самой авиакомпании нет.

- В общем, травмы я получил обеих ног, перелом колена одной ноги и второй обширный ушиб, порвались связки, порвались вены, образовались тромбы. Мое желание и намерение, чтобы их привлекли к ответственности. Никакая компенсация, никакие деньги не возместят то, что мы пережили, - поделился один из пострадавших Матвей.

Сейчас люди намерены взыскать средства за моральный и материальный вред. Бесплатную помощь им оказывают юристы.

- Сегодня наша палата юридических консультантов "Юстус" имеет порядка 20 кейсов по пострадавшим в авиакатастрофе Bek Air. Большинство из них, конечно же, находится в тяжелом состоянии. По многим сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза. Они находятся в тяжелом психологическом состоянии. Многим из них до сих пор требуется психологическая помощь. Некоторые из них уже, скорее всего, будут лицами с ограниченными возможностями, - сообщила юрист Жанетта Бегахметова.

Сегодня стало известно, что в суд на компанию Bek Air подал и Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

- Мы подали иск в СМЭС города Нур-Султана по возмещению денежных средств, потраченных на покупку авиабилетов пассажирами авиакомпании Bek Air. На сегодняшний день мы знаем, что Bek Air не возвращает. В связи с этим к нам обратились порядка 20 потребителей, пассажиров, которые не смогли вернуть свои деньги. Сумма составляет 444 тысяч тенге, - сообщила председатель комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Азамат Ахметов.

Пока компенсации пострадавшим пассажирам продолжает выплачивать страховая компания "Аманат". На сегодня расходы на лечение возмещены 10-м на сумму 830 тысяч тенге. 7 выплат родные погибших получили за погребение.