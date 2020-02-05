Назначены новый военный прокурор, замминистра обороны и командующего погранвойсками Таджикистана

CentralAsia (TJ) - 4 февраля Икром Зоирзода был выдвинут на пост заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора Таджикистана вместо Сафарали Мирзозода. Он в свою очередь постановлением правительства РТ был назначен заместителем командующего Погранвойск ГКНБ РТ вместо Абдусаттора Шохиёна, передает Ахбор.

Шохиён же был назначен заместителем министра обороны.

4 февраля также была назначены новое руководство Национальной Библиотеки, свободных экономических зон "Дангара”, "Пяндж”, "Куляб, заместители министра образования и науки, военные комиссари г.Душанбе и Хатлонского и Согдийской областей, командующие нескольких военных частей Минобороны, погранотрядов и учебных центров Погранвойск ГКНБ РТ.

4 февраля президент Эмомали Рахмон встретился с кадрами, назначенными на руководящие должности в структурах министерствразвития экономики и торговли, образования и науки, обороны, погранвойсках, президентского аппарата и других структурах.