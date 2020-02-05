Роспотребнадзор передал министерству здравоохранения Таджикистана экспресс-тесты для выявления коронавируса

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CentralAsia (TJ) - В рамках сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с Российской Федерацией Федеральной службой по защите прав потребителей России – Роспотребнадзором для Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан были переданы экспресс-тесты для определения коронавируса. Сейчас эти тесты находятся в вирусной лаборатории министерства, и в случае выявления людей с первичными признаками нового вируса ответственные лица используют их. Об этом корреспонденту НИАТ «Ховар» рассказал заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Мирхамуддин Камолзода.

По его словам, в настоящее время вирусологические лаборатории министерства находятся в состоянии готовности, в случае выявления людей с первичными признаками нового вируса будут проведены диагностические работы.

«В настоящее время более 300 лиц, прибывших из Китайской Народной Республики в Таджикистан, госпитализированы в различные клиники страны и находятся под наблюдением врачей. Также следует отметить, что пока в республике не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом», — сказал Мирхамуддин Камолзода.