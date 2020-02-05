[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Роспотребнадзор передал министерству здравоохранения Таджикистана экспресс-тесты для выявления коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В рамках сотрудничества Правительства Республики Таджикистан с Российской Федерацией Федеральной службой по защите прав потребителей России – Роспотребнадзором для Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан были переданы экспресс-тесты для определения коронавируса. Сейчас эти тесты находятся в вирусной лаборатории министерства, и в случае выявления людей с первичными признаками нового вируса ответственные лица используют их. Об этом корреспонденту НИАТ «Ховар» рассказал заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Мирхамуддин Камолзода.

По его словам, в настоящее время вирусологические лаборатории министерства находятся в состоянии готовности, в случае выявления людей с первичными признаками нового вируса будут проведены диагностические работы.

«В настоящее время более 300 лиц, прибывших из Китайской Народной Республики в Таджикистан, госпитализированы в различные клиники страны и находятся под наблюдением врачей. Также следует отметить, что пока в республике не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом», — сказал Мирхамуддин Камолзода.

print
  • Глава МВД уволил 11 руководителей системы в Бухарской области
  • 5 февраля в Нур-Султане ожидается гололед и шторм
  • Школьники Узбекистана пишут диктант о коронавирусе



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com