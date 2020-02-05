5 февраля в Нур-Султане ожидается гололед и шторм

CentralAsia (KZ) - Столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 5 февраля ожидается гололед, возможен шторм с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, сообщает официальный сайт акимата.

В связи с предстоящей непогодой Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям столицы:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов; - плотно закрывать все окна в доме;

- убрать с балконов все предметы, которые могут выпасть наружу;

- не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании.

Строительным компаниям рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- быть предельно внимательным на проезжей части дороги, не торопиться и не бежать;

- обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки должны быть свободными, нельзя носить тяжелые сумки, а также держать руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям необходимо использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- смотрите под ноги, обходите опасные места. Передвигать по ледяным поверхностям можно небольшими скользящими шажками. С

ледует помнить: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно надо обратиться к врачу за оказанием медицинской помощи.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «112»!