Кувейт поможет развитию туристической инфраструктуры в монгольском аймаке Хэнтий

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Д.Даваасурэн находится с рабочим визитом в Кувейте с 3 по 5 февраля.

3 февраля государственный секретарь Д.Даваасурэн провел встречу с генеральным директором Кувейтского фонда экономического развития арабских стран (KFAED) Абдулвахабом аль-Бадером, чтобы обменяться мнениями о сотрудничестве. Подчеркивая, что народ Монголии благодарен Кувейтскому фонду за его льготные кредиты и невозмещаемые средства для реализации крупномасштабных проектов в Монголии, таких как ремонт автомобильных дорог, гидроэлектростанций, строительство Центра лечения ожогов и аэропорта в городе Чингис, Хэнтий.

Кроме того, госсекретарь предоставил информацию о проекте развития автодороги на маршруте Чингис-Норовлин-Дадал, который является туристическим центром восточного региона, и стороны обсудили вопрос об оказании безвозмездной помощи на сумму 500 тысяч долларов США из Кувейтского фонда, которая требуется для подготовки технико-экономического обоснования проекта.

Абдулвахаб Аль-Бадер сообщил, что они собираются обсудить предложение, выдвинутое стороной Монголии, на заседании Совета директоров Фонда, которое состоится 19 февраля 2020 года, и сообщил, что должен решить этот вопрос.

В тот же день государственный секретарь Д.Даваасурэн нанес вежливое обращение бывшему премьер-министру Кувейта Его Величеству Шехеру Насеру Мохаммеду Ахмаду Аль-Джаберу Сабаху.

Госсекретарь Д. Даваасурэн проинформировал о текущем состоянии сотрудничества между Монголией и Кувейтом Его Величеству Шиеру Насеру Аль-Мухаммеду и отметил, что в этом году исполняется 45 лет дипломатической деятельности между двумя странами, и в то же время выражает благодарность Его Величеству Шиею за его вклад и поддержку в расширении и поддержке развития отношений и сотрудничества между Монголией и Кувейтом на современном уровне. Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Шие Насер аль-Мухаммед пожелал госсекретарю приятного пребывания в Кувейте и продемонстрировал свою готовность оказывать всестороннюю поддержку развитию и укреплению связей и сотрудничества между Монголией и Кувейтом.