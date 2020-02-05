Спасибо монголам за их доброту и поддержку, - новый посол КНР

CentralAsia (MNG) - Посол КНР в Монголии Цай Вэньруй поблагодарил монгольский народ за поддержку.

В связи с растущей распространенностью коронавируса в Китае представители монгольской индустрии, культуры и туризма передали в дар одноразовые медицинские принадлежности Китаю через китайское посольство в Улан-Баторе.

Мероприятие организовали представители Монгольской группы культурного и художественного туризма, посетившие Тибет в 2019 году, собрав одноразовые медицинские принадлежности на сумму около 3000 долларов США, включая 2000 перчаток и 1500 масок.

«Поскольку в Монголии не хватает масок, мы собрали их из другой страны, -сказал Д. Гантөмөр, президент Монгольской туристической ассоциации. Мы были хорошими соседями много лет. Мы очень огорчились услышав, что новый коронавирус распространился у наших соседей, и мы прилагаем все усилия, чтобы устранить эту заразу. Помимо обещанной официальной помощи правительства Монголии в Ухане, мы, а также гражданские лица собрали небольшие пожертвования. Мы хотим, что наше пожертвование доставалось бы сотрудникам пограничных портов Китая и Монголии через посольство КНР», - отметил он.

«Мы благодарим от имени правительства Китая и его граждан за доброту народа Монголии», -сказал Цай Вэньруй, новый назначенный посол КНР в Монголии. «Как гласит монгольская пословица, «Зовох цагт нөхрийн чанар танигдана» или «Настоящий друг познаётся в беде», - отметил он.