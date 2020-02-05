Монголия будет производить грузовые вагоны с помощью белорусских кредитов на сумму 50 млн евро

CentralAsia (MNG) - Правительства Монголии и Беларуси достигли соглашения о строительстве завода по сборке грузовых вагонов в Монголии. Белорусский Могилевский вагоностроительный завод окажет содействие в реализации данного проекта.

Министр развития дорог и транспорта Монголии Б. Энх-Амгалан встретился с министром промышленности Беларуси Павлом Утюпиным. В ходе этой встречи Энх-Амгалан выдвинул предложение о сотрудничестве по проекту. Энх-Амгалан сказал, что в Монголии высокий спрос на грузовые поезда. Это облегчает проекты по добыче угля и руды, которые требуют железнодорожных перевозок.

Белорусские власти подтвердили, что страны могут прийти к двустороннему соглашению. Они также подтвердили, что Монголия может получить кредиты в Банке развития Республики Беларусь. Это будет соответствовать условиям кредитной линии в размере 50 млн евро между двумя странами.

Энх-Амгалан подписал меморандум о сотрудничестве с министром транспорта и связи Беларуси Алексеем Авраменко 27 января.

Пятилетнее соглашение касается реализации совместных транспортных проектов, передает лондонский информационный сайт отрасли Railway Technology.

Беларусь также будет поставлять грузовики и спецтехнику в Монголию для использования на дорогах. Поставят оборудование МАЗ, БелАЗ и другие белорусские производители.

В декабре «Улан-Баторские железные дороги» заключили контракт с компанией «Российские железные дороги» на оказание технических консультационных услуг по линии железной дороги Таван-Толгой - Зуунбаян в Монголии. Ни одна из компаний не раскрыла финансовые детали контракта. Контракт будет завершен в ближайшие 12 месяцев.

В феврале 2019 года Всемирный банк призвал Беларусь провести железнодорожные реформы и реструктурировать железнодорожный сектор страны, чтобы повысить конкурентоспособность и улучшить качество обслуживания пассажиров.

Совместное Закрытое Акционерное Общество «Могилевский вагоностроительный завод» создано для обеспечения удовлетворения потребностей Белорусской железной дороги и других предприятий Республики Беларусь в грузовых железнодорожных вагонах.

Программа развития предприятия направлена на обеспечение пополнения и обновления парка полувагонов и вагонов-хопперов (минераловозов) на внутреннем рынке, а также на производство грузовых вагонов в объеме достаточном для удовлетворения потребностей потребителей стран СНГ.