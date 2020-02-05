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  5 февраля 2020
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Самолет с 250 эвакуированными узбекистанцами прилетел из Пекина (видео)

CentralAsia (UZ) -  Накануне, вечером 4 февраля, в Ташкентском аэропорту приземлился самолет Uzbekistan Airways с гражданами Узбекистана, в основном студентами, вывезенными из Китая.

Телеканал Uzreport показал прямую трансляцию высадки. Узбекистанцев встречали на взлетной полосе вирусологи, которые проводили санэпидобработку прибывших.

По данным МИД, доставленные из Ухани и других регионов КНР узбекские граждане будут находиться в карантине весь инкубационный период. В течение 14 дней им запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

Все прибывающие из КНР будут размещены в специализированных медицинских учреждениях г.Ташкента и Ташкентской области. На весь период карантина они будут находиться под наблюдением квалифицированного медицинского персонала и обеспечены на безвозмездной основе всеми необходимыми лекарственными и медицинскими препаратами, а также соответствующим питанием.

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