Самолет с 250 эвакуированными узбекистанцами прилетел из Пекина (видео)

CentralAsia (UZ) - Накануне, вечером 4 февраля, в Ташкентском аэропорту приземлился самолет Uzbekistan Airways с гражданами Узбекистана, в основном студентами, вывезенными из Китая.

Телеканал Uzreport показал прямую трансляцию высадки. Узбекистанцев встречали на взлетной полосе вирусологи, которые проводили санэпидобработку прибывших.

По данным МИД, доставленные из Ухани и других регионов КНР узбекские граждане будут находиться в карантине весь инкубационный период. В течение 14 дней им запрещены встречи с членами семьи, родственниками и другими лицами.

Все прибывающие из КНР будут размещены в специализированных медицинских учреждениях г.Ташкента и Ташкентской области. На весь период карантина они будут находиться под наблюдением квалифицированного медицинского персонала и обеспечены на безвозмездной основе всеми необходимыми лекарственными и медицинскими препаратами, а также соответствующим питанием.