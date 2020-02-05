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  5 февраля 2020
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В Узбекистане прокомментировали отключение всех телеканалов НТРК
Продолжение: В эфире телевидения Узбекистана вновь наблюдался перерывПредыстория: В Узбекистане государственные телеканалы из-за отсутствия света прервали вещание на час

CentralAsia (UZ) -  Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 февраля произошел крупный сбой в работе НТРК (Национальной телерадиокомпании) Узбекистана и все государственные каналы телевидения страны внезапно отключились из эфира.

Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций сообщила, что в этот день были проведены утвержденные плановые профилактические работы на оборудовании Центра. В связи с этим, в период с 01:00 до 06:00 часов 4 февраля вещание цифровых государственных и негосударственных телеканалов было временно приостановлено.

Напомним, вещательная сеть НТРК Узбекистана состоит из 12 телеканалов, 4 радиоканалов и 12 региональных телерадиокомпаний. Вещание ведется в цифровом формате.

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