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  5 февраля 2020
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В Казахстане в 2020 ожидается открытие 14 новых маршрутов в режиме открытого неба
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о проделанной работе по созданию режима «открытого неба» над Казахстаном. В нынешнем году ожидается открытие 14 новых маршрутов известными авиакомпаниями из Катара, Польши, Омана, Беларуси, Малайзии, Румынии, ОАЭ, Кувейта. Ведутся переговоры с авиационными властями Швейцарии, Южной Кореи, Сингапура, Латвии, Литвы, сообщает пресс-служба правительства РК.

Роман Скляр сообщил, что во исполнение поручения Главы государства в 2019 году было открыто 12 новых авиамаршрутов, в том числе из столицы Казахстана в Прагу, Улан-Батор, Токио.

Президент поручил продолжить активную работу по расширению авиасообщения нашей страны с заинтересованными государствами, а также по наращиванию грузовых перевозок через основные аэропорты Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность усиления конкуренции в авиационной сфере, что благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров и развитии гражданской авиации в целом.

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