Путин: я предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что предложил внести поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия. Об этом он сообщил на встрече с общественностью в Череповце, передает Meduza.



«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью… За время работы президентом и председателем правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать… И поэтому я это предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин. Так он ответил на предложение продлить свои полномочия на посту президента еще на шесть лет.

«Над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю. После того, как она была принята, поправки вносились 15 раз. То, что сейчас предложено, ничего здесь нет такого необычного», — отметил Путин. Он рассчитывает, что поправки в Конституцию будут рассмотрены за три с половиной месяца.

Президент РФ Владимир Путин 15 января объявил о проведении конституционной реформы. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и усилить роль Госсовета. Уже 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.