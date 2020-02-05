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  5 февраля 2020
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В Ташкент вылетел самолет с пассажирами, эвакуированными из Ухани

CentralAsia (UZ) -  Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Ухани прибудет сегодня, 5 февраля, в аэропорт города Ташкента в 11:45 по местному времени.

Как сообщают местные СМИ, на борту находятся 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось раннее, пассажиры будут размещены и отправлены в пункт временного размещения, где они будут находиться в течении двух недель.

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