В Ташкент вылетел самолет с пассажирами, эвакуированными из Ухани

CentralAsia (UZ) - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Ухани прибудет сегодня, 5 февраля, в аэропорт города Ташкента в 11:45 по местному времени.

Как сообщают местные СМИ, на борту находятся 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось раннее, пассажиры будут размещены и отправлены в пункт временного размещения, где они будут находиться в течении двух недель.