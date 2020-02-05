Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС до конца года

CentralAsia (UZ) - Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС в плане исполнения всех международных соглашений, подписанных между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, сообщили в МИД республики.

Согласно официальному уведомлению Европейского союза, в связи с выходом Великобритании из состава ЕС законодательство Евросоюза, а также международные соглашения с третьими странами будут по-прежнему применяться в отношении Великобритании в течение переходного периода (с 1 февраля по 31 декабря 2020 года).

"Исходя из этого, до завершения переходного периода Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС в плане исполнения всех международных соглашений, подписанных между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, в том числе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 21 июня 1996 года", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 31 января, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания вышла из Европейского союза. В объединении страна состояла 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген.