[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС до конца года

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС в плане исполнения всех международных соглашений, подписанных между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, сообщили в МИД республики.

Согласно официальному уведомлению Европейского союза, в связи с выходом Великобритании из состава ЕС законодательство Евросоюза, а также международные соглашения с третьими странами будут по-прежнему применяться в отношении Великобритании в течение переходного периода (с 1 февраля по 31 декабря 2020 года).

"Исходя из этого, до завершения переходного периода Узбекистан будет рассматривать Великобританию в качестве государства-члена ЕС в плане исполнения всех международных соглашений, подписанных между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, в том числе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 21 июня 1996 года", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 31 января, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания вышла из Европейского союза. В объединении страна состояла 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген.

print
  • Президент Узбекистана отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля - СМИ
  • Афганские СМИ обвинили власти в отсутствии доступа к информации
  • Назначены новый военный прокурор, замминистра обороны и командующего погранвойсками Таджикистана



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com