Голливудский визажист из Монголии будет работать с группой BTS (фото)

CentralAsia (MNG) - Оюунжаргал — визажист Голливуда, работающая со многими звездами мировой величины.

Многие представители монгольской молодежи работают за рубежом, добиваясь больших успехов в своей профессии. Одна из них - монголка Ооноо (псевдоним в соцсетях). Ооноо работает визажистом в Голливуде и ее услугами пользуются многие голливудские звезды. Среди них — модель агентства “Victoria's Secret” Ирина Шейк и 30-летний Каспер Смарт, экс-бойфренд 48-летней Дженнифер Лопес. Каспер Смарт сказал, что Ооноо - самый лучший визажист, которого он когда либо встречал и хочет работать именно с ней, где бы он ни был. По этому поводу Ооноо написала: “Ну что же. Осталось только ждать...”.

Сама Ооноо написала, что Ирина Шейк действительно красивая, очаровательная и очень добрая женщина.

Теперь Ооноо будет работать с корейской группой BTS.

BTS (также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) — южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они стали Beyond The Scene.

BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года (рекорд по продажам был побит мини-альбомом Love Yourself: Her, выпущенным в сентябре 2017 года). Он позволил группе выиграть номинацию «Артист Года» на престижной музыкальной премии Mnet Asian Music Awards. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене: они одержали победу в номинации «Лучший артист социальных сетей» на Billboard Music Awards, их мини-альбом Love Yourself: Her достиг 7 места в американском альбомном чарте Billboard 200, что стало наивысшим результатом среди всех корейских артистов, когда-либо попадавших в этот чарт. Синглы «DNA» и «MIC Drop» удостоились золотых сертификаций от RIAA, что также сделало BTS первой корейской группой в истории, имеющей подобную сертификацию. Многочисленные рекорды позволили группе второй год подряд одерживать победу в номинации «Артист Года» на MAMA. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру.

Ооноо в качестве визажиста работала также над клипом популярного российского рэпера Тимати и голливудской звездой и рэпером Ашером.