Комитет по делам религии проводит экспертизу трактата журналиста Далера Шарифова

CentralAsia (TJ) - Трактат журналиста Далера Шарифова «Мухаммад и терроризм» проходит государственную экспертизу в Комитете по делам религии, регулированию торжеств и обрядов Таджикистана. Как сообщил на встрече с журналистами в среду в Душанбе начальник управления анализа и экспертизы религиозных материалов указанного комитета Абдурахмон Мавлонов, брошюра Далера Шарифова «Мухаммад и терроризм» находится частично на экспертизе, передает Avesta.



«Речь не идет лишь об одном материале Далера Шарифова. Как следует из заявления генеральной прокуратуры, с 2013 по 2019 годы он написал свыше 200 статей, и еще, кроме нашего комитета есть другие ведомства, которые также проводят экспертизу литературы», – отметил А.Мавлонов.

Что касается трактата «Мухаммад и терроризм», автором которого является Далер Шарифов, то часть книги находится в Комитете по делам религии для экспертизы. «Мы вынесем свое решение по завершению экспертизы», – подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, в 2019 году комитет получил 308 заявок на проведение экспертизы литературы, по 118 из них вынесено отрицательное решение.

Напомним, ранее суд района Исмоили Сомони города Душанбе арестовал на время расследования журналиста Далера Шарифова, обвиненного по статье 189, ч.1 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды).

Как заявила генеральная прокуратура, Далер Шарифов «в период 2013-2019 годов опубликовал более 200 статей и заметок экстремистского содержания, направленных на разжигание религиозной нетерпимости, на пропаганду превосходства части граждан по отношению к другим с точки зрения религиозной направленности».

В комментарии пресс-центра Генпрокуратуры также отмечается, что в июне 2019 года Далер Шарифов незаконно опубликовал трактат тиражом 100 экземпляров в подпольной типографии. «Согласно заключению религиозной экспертизы, трактат разработан в контексте движения «Ихван-ул-муслимин» («Братья-мусульмане»), которое во многих странах мира признано террористическим, и направлен на склонение молодёжи к идеологии джихада, а также призывает их совершать террористические и экстремистские акты», – отметили в Генпрокуратуре.

Накануне суд города Душанбе отклонил ходатайство адвокатов журналиста Далера Шарифова об освобождении его из под стражи в период расследования.

Далер Шарифов был вызван в ГКНБ района Шохмансур города Душанбе. 30 января суд района Исмоили Сомони вынес решение об аресте журналиста на два месяца в период расследования.