В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с представителями коалиции Cotton Campaign

CentralAsia (UZ) - 3 февраля текущего года в Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялась встреча с представителями международной коалиции Cotton Campaign, сообщает пресс-служба ведомства.



В состав делегации международной коалиции вошли представители неправительственных правозащитных организаций «Сеть ответственных закупщиков», Human Rights Watch, «Центр солидарности», «Узбекско-германский форум» и «Мониторинговая миссия по трудовым правам в Центральной Азии».

Стороны всесторонне обсудили прогресс, достигнутый Правительством Узбекистана в вопросах искоренения системного принудительного труда, и пути дальнейшего укрепления сотрудничества в данной сфере с международными неправительственными и правозащитными организациями. Отдельно рассматривался ход исполнения Дорожной карты по вопросам противодействия торговле людьми и принудительного труда, и оптимизации системы правовой защиты граждан в данной сфере. Общая позиция коалиции и Министерства заключается в необходимости объединения усилий по формированию устойчивых и эффективных механизмов по профилактике правонарушений в сфере труда.

Отмечалось, что с последней встречи в октябре 2019 года для обеспечения полномасштабного осуществления достигнутых договоренностей под руководством министра была создана и активно функционирует Межведомственная рабочая группа с участием руководителей органов Генеральной прокуратуры, Министерства труда, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Ассоциации «Узтукимачиликсаноат» и других ведомств – в декабре 2019 года состоялось ее первое заседание, в ходе которого был определены практические шаги по реализации и механизмы межведомственного взаимодействия в данном направлении.

Параллельно с этим, обсуждалась важность разработанных и реализуемых мероприятий по исключению самой необходимости в ручном труде при сборе хлопчатника, в том числе финансируемую государством инициативу по повышению уровня механизации данного сектора, которая в период с 2020-2022 гг. будет запущена в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

По итогам встречи была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве Министерства с коалицией в целях минимизации и предотвращения частных случаев нарушений подобного рода в будущем и совместной работы по налаживанию сотрудничества с широкой общественностью, а также международными и неправительственными организациями.