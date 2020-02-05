Из Уханя в Ташкент прибыли 84 граждан Узбекистана (видео)

- Узбекистан, общество
- 13:50, 05 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Рейс «Узбекистон хаво йуллари» прибыл из китайского города Ухань в аэропорт Ташкента 5 февраля в 11:45 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
На борту самолёта помимо 84 пассажиров, находятся члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии
Сообщается, что прибывшие граждане будут помещены в карантин на весь инкубационный период.
Как сообщалось ранее, 4 февраля 250 граждан Узбекистана прибыли чартерным рейсом из Китая в Ташкент. По данным МИД, пассажиров из КНР поместят под карантин в медучреждениях Ташкента и столичной области.
Согласно последним данным, число смертельных случаев от коронавируса в китайском городе Ухань достигло 500, а число инфицированных превысило 24 000 человек.