Из Уханя в Ташкент прибыли 84 граждан Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) - Рейс «Узбекистон хаво йуллари» прибыл из китайского города Ухань в аэропорт Ташкента 5 февраля в 11:45 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

На борту самолёта помимо 84 пассажиров, находятся члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии

Сообщается, что прибывшие граждане будут помещены в карантин на весь инкубационный период.

Как сообщалось ранее, 4 февраля 250 граждан Узбекистана прибыли чартерным рейсом из Китая в Ташкент. По данным МИД, пассажиров из КНР поместят под карантин в медучреждениях Ташкента и столичной области.

Согласно последним данным, число смертельных случаев от коронавируса в китайском городе Ухань достигло 500, а число инфицированных превысило 24 000 человек.