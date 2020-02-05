Глава МВД уволил 11 руководителей системы в Бухарской области

Пулат Бабаджанов

CentralAsia (UZ) - В Бухаре прошла встреча с участием министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бабаджанова, на которой подвергнута критике и проанализирована работа правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ходе встречи было подвергнуто резкой критике то, что в некоторых районах Бухарской области отсутствовала системность в работе с другими правоохранительными органами и общественностью, а также продуманный подход по предотвращению правонарушений.

Как отмечается, на встрече за недостатки в работе освобождены от должностей начальник ОВД Каракульского района О. Курбанов, начальник отдела пробации УВД Бухарской области Б. Асадов, первый заместитель начальника ОВД Бухарского района Ш. Гадоев, заместитель начальник ОВД Пешкунского района по вопросам молодежи А. Салихов, начальник следственного отдела ОВД Каракульского района Ф. Норов и еще шесть инспекторов профилактики.

Начальник управления профилактики правонарушений УВД области Ж. Болтаев, заместитель начальник ОВД Бухарского района по вопросам молодежи М. Мустафоев, заместитель начальника во воспитательной работе 1-й колонии по исполнению наказаний Бухарской области Т. Абдуллаев привлечены к дисциплинарной ответственности.