В американском университете обсудят внезапную популярность монгольской фолк-группы The HU

CentralAsia (MNG) - Обсуждение «Эффекта The Hu: монгольская музыка на мировой арене» состоится в Университете Арканзаса в 10 февраля текущего года.

Дискуссия будет проводиться профессором Шарлоттой д'Эвелин, доцентом музыки в Колледже Скидмор в Саратога-Спрингс.

Этот доклад исследует внезапную всемирную популярность монгольской фолк-рок-группы The Hu, чья песня «Yuve Yuve Yu» достигла более миллиона просмотров на YouTube менее чем через месяц после ее выхода. А сейчас более 36 миллионов просмотров.

Что сделало эту песню настолько популярной, и что мы можем узнать о монгольской традиционной музыке, изучая The Hu? задаются вопросом американские исследователи.

Выступление Д’Эвелин представляет The Hu и ее успех во-первых, чтобы проиллюстрировать новые способы распространения глобальных медиа в современном мире, а во-вторых, как ворота для понимания традиционных и современных монгольских музыкальных культур.

Шарлотта д'Эвелин (доктор философии Гавайского университета в Маноа, 2013) - этномузыколог и специалист по наследственной политике, этнической самобытности и региональной музыкальной культуре Внутренней Монголии, Китай. Ее любопытство к этой музыке пробудило у нее интерес к шелковым путям и музыкальным культурам Восточной Азии. Она работает над рукописью книги «Музыканты на перепутье: монгольская музыка и этническое наследие в Китае» (издательство University of Hawai'i Press, публикация ожидается в 2021 году) и продолжает активно выступать в качестве исполнителя и ученика китайского эрху, альта. (четырехструнная европейская скрипка), морин хуур (двухструнная монгольская скрипка с конской головой) и совсем недавно хөөмэй (монгольское горловое пение). Ее преподавательские специальности в популярной культуре Восточной Азии (включая K-pop, J-pop, аниме, китайскую музыку и азиатский хип-хоп) основаны на ее интересах в области глобализации и транснационализма, а также на ее (ограниченном, но искреннем) энтузиазме. как фанат фэнтезийных / фантастических медиа и японского аниме.