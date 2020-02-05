В Омской области уничтожили 400 кг мяса незаконно перемещаемого из Казахстана

CentralAsia (KZ) - 4 февраля на специализированном предприятии ГП «Ветсаутильзавод Кормиловский» под контролем Управления Россельхознадзора по Омской области было уничтожено 400 кг мяса конины, задержанного при незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации.

Ранее в ППУ «Черлакский» был досмотрен автомобиль, следующий из с. Усть-Заостровка Омской области в г. Павлодар Республики Казахстан. В салоне транспортного средства гражданином Республики Казахстан перевозилось мясо и субпродукты конины общим весом 400 кг без клейм и признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что ставит под сомнение доброкачественность, благополучие и безопасность перемещаемого груза в ветеринарно-санитарном отношении. Ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Груз был задержан, размещен на изолированное хранение в специальный холодильник-изолятор. Учитывая неизвестное происхождение, отсутствие признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, клейм и каких либо маркировок, мясо признано некачественным, потенциально опасным и направлено Управлением Россельхознадзора по Омской области на утилизацию.

Правонарушитель по факту задержания был привлечен к административной ответственности, согласно ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ (несоблюдение ветеринарно-санитарных правил).