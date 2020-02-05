Мебельные компании Монголии производят предметы интерьера, существовавшие 2000-3000 лет тому назад

CentralAsia (MNG) - Монгольские мебельные компании производят для современных интерьеров предметы материальной культуры, существовавшие 2000-3000 лет назад.

Одна из них, компания «Хаадын гэр», производитель эксклюзивной монгольской мебели и юрт. Компания “Хаадын гэр” более десяти лет производит монгольскую национальную мебель, сувениры и предметы интерьера для юрт и сами монгольские юрты, украшенные экслкюзивными орнаментами модели хунну-монголов.

- Мы стараемся производить традиционную мебель монгольских кочевых народов, адаптируя ее для современного интерьер-дизайна и использования в быту. То есть наша цель – это сохранить традиционную монгольскую и историческую хунну-монгольскую мебель для будущих поколений в виде материального наследия и произведений искусств, - говорит гендиректор компании «Хаадын гэр», Д.Болор-Эрдэнэ.

Монгольская юрта является культурным наследием, сохраняющим до сих пор нити традиционного ремесла, национального сознания и мышления. Наша компания решила организовать данную выставку для того, чтобы предоставить широкой публике возможность увидеть и ощутить, какие изысканные и прекрасные изделия создавали наши предки, пользовались этими предметами и оставили нам в наследство.

- Нередко встречаются на рынке такие предметы украшения как вазы, скатерти и т.д. Но очень редки, если вы заметили, аксессуары и украшения исключительно монгольского образца, с монгольскими орнаментами и символами. Именно поэтому наш коллектив заполняет этот сегмент рынка. Мы хотим доказать, что мы, монголы, сами можем производить изысканные, элитные изделия, отражая в них наши корни, традиции и наследие, -сказала она...Предки монгольских народов с древних времен использовали различную мебель, гарнитуры, бытовые изделия, в корне отличающиеся от других. Монгольские сундуки, шкафы, тумбочки, кровать, стол, стул и аксессуары - каждый предмет имеет исключительно свою особенность. Поэтому мы тратим немало времени на исследовательские работы, прежде чем разработать дизайн каждого отдельного изделия», - подчеркнула Д.Болор-Эрдэнэ.