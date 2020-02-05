Узбекистан планирует поэтапно отказаться от госплана на хлопок и зерно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется улучшить деятельность хлопковых кластеров и постепенно отменить государственный план по производству хлопка и зерна.

Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на встрече 4 февраля, в ходе которой обсуждались вопросы развития кластеров в сельском хозяйстве.

«Мы поэтапно перейдем на систему закупки хлопка и зерна на основе рыночных принципов, отменив практику государственного заказа на заготовку этой продукции. Если мы не пойдем по этому пути, то наши фермеры и дехкане не смогут свободно выращивать продукцию и не получат ожидаемых доходов, а методы работы хокимов так и останутся прежними», - цитирует пресс-служба Шавкат Мирзиёева.

Это наряду с резким сокращением вмешательства государства в сферу положит конец погоне хокимов за планом и случаям привлечения к принудительному труду.

На встрече подробно рассмотрены предстоящие в текущем году и в дальнейшей перспективе мероприятия по отмене государственного заказа, поэтапному отказу до 2023 года от порядка обязательного размещения культур.

Производство хлопка и зерна в Узбекистане в течение длительного времени подвергалось критике из-за практики государственного планирования, как в советские времена и требования от фермеров выполнения плана.