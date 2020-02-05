Монголия временно запретит ввоз курицы и мясных продуктов из КНР

CentralAsia (MNG) - Монголия временно запретит ввоз курицы и мясных продуктов куры из КНР. Такое решение было принято сегодня на государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т. Бадрал представил информацию по вопросам, обсуждавшимся на заседании.

- Ситуация усложняется. Коронавирусная инфекция растет день ото дня в мире. Число зараженных увеличивается на 1000 человек в день, а число смертей - примерно на 60. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что инфекция находится на пике. И в Китае был зарегистрирован птичий грипп. Поэтому было решено запретить импорт курицы и курятины. Кроме того, целевые группы Государственной комиссии по чрезвычайной ситуации будут работать на четырех пограничных переходах, через которые въезжают граждан, - рассказал Бадрал.

- Завтра государственная комиссия по чрезвычайной ситуации встретится снова. При этом нам нужно будет утвердить свой междисциплинарный план и уточнить, как работать. Это требует финансирования. Было высказано предположение, что сектор здравоохранения нуждается в значительном финансировании. Мы поговорим об этом завтра. Мы считаем, что, чем каждая больница должна работать в особом режиме, было бы лучше, если бы одна больница работала в чрезвычайной ситуации. После этого вопрос будет обсуждаться на специальном заседании государственной комиссии по чрезвычайной ситуации, заключил чиновник.