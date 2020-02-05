[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Какова численность населения Узбекистана в городской и сельской местности?

CentralAsia (UZ) -  Задача государства повышать уровень жизни населения, создавать условия для благоприятного развития, повышать социальные сферы жизни. От этого во многом зависит демография страны. Какие показатели смертности и рождаемости в Узбекистане?

На 2019 год население страны составляло 33905,8 миллиона человек, из которых мужчины 17036,1 и женщины 16869,7 по отношению к 2017 году, когда население страны составляло 32222,2 миллиона. Рождаемость превосходит над смертностью на 660 тысяч человек, так рождаемость в год составляет 815,69 тыс. чел., смертность 155 тыс. чел. Рождаемость по отношению к 2017 году увеличилась почти в 5 раз. Государственный Комитет по статистике предоставил следующие данные по населению страны:

2017

2019

Общее население, оба пола

32222,2

33905,8

Общее население, мужчина

16173,7

17036,1

Всего населения, женщины

16048,5

16869,7

Городское население, оба пола

16340,9

17118,4

Городское население, мужчина

8169,8

-

Городское население, женщина

8171,1

-

Сельское население, оба пола

15881,3

16787,4

Сельское население, мужчина

8003,9

-

Сельское население, женщина

7877,4

-

Показатели статистики жизненного роста

Всего рождений

145,4

815,9

Всего смертей

39,3

155

print
  • Комитет по делам религии проводит экспертизу трактата журналиста Далера Шарифова
  • Сколько пенсионеров числятся в Узбекистане и какую выплату они получают?
  • Президент Узбекистана отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля - СМИ



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com