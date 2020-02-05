Какова численность населения Узбекистана в городской и сельской местности?

- Узбекистан, общество
- 15:29, 05 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Задача государства повышать уровень жизни населения, создавать условия для благоприятного развития, повышать социальные сферы жизни. От этого во многом зависит демография страны. Какие показатели смертности и рождаемости в Узбекистане?
На 2019 год население страны составляло 33905,8 миллиона человек, из которых мужчины 17036,1 и женщины 16869,7 по отношению к 2017 году, когда население страны составляло 32222,2 миллиона. Рождаемость превосходит над смертностью на 660 тысяч человек, так рождаемость в год составляет 815,69 тыс. чел., смертность 155 тыс. чел. Рождаемость по отношению к 2017 году увеличилась почти в 5 раз. Государственный Комитет по статистике предоставил следующие данные по населению страны:
-
2017
2019
Общее население, оба пола
32222,2
33905,8
Общее население, мужчина
16173,7
17036,1
Всего населения, женщины
16048,5
16869,7
Городское население, оба пола
16340,9
17118,4
Городское население, мужчина
8169,8
-
Городское население, женщина
8171,1
-
Сельское население, оба пола
15881,3
16787,4
Сельское население, мужчина
8003,9
-
Сельское население, женщина
7877,4
-
Показатели статистики жизненного роста
Всего рождений
145,4
815,9
Всего смертей
39,3
155