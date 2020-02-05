Какова численность населения Узбекистана в городской и сельской местности?

CentralAsia (UZ) - Задача государства повышать уровень жизни населения, создавать условия для благоприятного развития, повышать социальные сферы жизни. От этого во многом зависит демография страны. Какие показатели смертности и рождаемости в Узбекистане?

На 2019 год население страны составляло 33905,8 миллиона человек, из которых мужчины 17036,1 и женщины 16869,7 по отношению к 2017 году, когда население страны составляло 32222,2 миллиона. Рождаемость превосходит над смертностью на 660 тысяч человек, так рождаемость в год составляет 815,69 тыс. чел., смертность 155 тыс. чел. Рождаемость по отношению к 2017 году увеличилась почти в 5 раз. Государственный Комитет по статистике предоставил следующие данные по населению страны: