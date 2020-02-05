Убиты двое афганских контрабандистов, застреливших командира таджикского погранотряда

CentralAsia (TJ) - Таджикские правоохранительные органы заявили, что убили двух афганских наркоконтрабандистов, подозреваемых в убийстве командира пограничного отряда в районе Шамсиддина Шохина (бывший Шуроабад) Хайриддина Ахтамова.

Как передает Радио Озоди, операция была проведена ночью 1 февраля в местечке «Хористон» джамоата Саричашма района Шамсиддина Шохин. Афганские власти до настоящего времени ситуацию с этим инцидентом не комментировали. Полковник Хайриддин Ахтамов погиб в декабре 2017 года в перестрелке с афганскими контрабандистами.

Источник в правоохранительных органах Таджикистана, которому известны подробности операции, сообщил Радио Озоди, что разведподразделения начали спецоперацию сразу же после получения информации о месте нахождения подозреваемых.

«Преступником, который убил нашего командира, был опасный контрабандист Наджиб валади Гуломрасул. После событий декабря 2017 года он исчез из поля зрения, однако затем разведка установила, что он вместе со своими сообщниками скрывается в местности Хористон рядом с кишлаком Кавок. Во время спецоперации они оказали сопротивление и отец Наджиба – Гуломрасул и его брат Хабиб были убиты, но сам главарь сумел сбежать», - сообщил источник.

По его словам, трупы Гуломрасула и его сына переданы 3 февраля афганским властям. На месте проведения спецоперации изъяты два автомата Калашникова, 5 магазинов к ним и 8 гранат.

Боестолкновение между пограничниками и наркоконтрабандистами произошло вечером 2 декабря 2017 года в горной местности Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин. Сразу же после этого МИД Таджикистана направил официальную ноту властям Афганистана, в которой потребовал провести тщательное расследование вооруженного инцидента. МИД тогда заявил, что «12 вооруженных контрабандистов, граждан Исламского Государства Афганистан, под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жителей провинции Тахор), незаконно перешли линию государственной границы Республики Таджикистан. На нашей территории они были встречены таджикскими пограничниками и между ними произошла перестрелка. После этого преступники скрылись в сторону Афганистана».

После получения информации от таджикских коллег афганские силовые структуры сообщили о том, что в ходе боестолкновения между правоохранительными органами, которые были направлены на перехват контрабандистов, 3 афганских полицейских были убиты и еще 6 получили ранения. По сообщению афганских властей, эта операция проводилась именно против торговцев наркотиками, которые были причастны к убийству таджикского командира. Спецоперация афганских силовиков проводилась в районе Шахри Бузург провинции Бадахшан.

Несколько месяцев спустя Верховный суд Таджикистана сообщил, что шесть человек были признаны виновными по делу об убийстве высокопоставленного таджикского пограничника и приговорены к тюремному заключению. Таджикские власти ранее также заявляли, что трое офицеров погранотряда были арестованы по подозрению в «бездействии и халатности», что послужило одной из причин убийства афганскими контрабандистами полковника Хайриддина Ахтамова.

Общая протяженность таджикско-афганской границы составляет 1400 км. Это самый напряженный участок рубежа в стране, на котором часто происходят столкновения с наркоторговцами и вооруженными контрабандистами. Ежегодно здесь бывают десятки попыток незаконного перехода границы. Таджикские пограничники были убиты в районе Шамсиддина Шохин – регионе, где очень пересеченная местность и охрана границы затруднена.