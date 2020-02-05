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  5 февраля 2020
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В Туркменистане отметят Национальный праздник скакуна

CentralAsia (TM) -  В ходе рабочей поездки по столице президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и провёл рабочее совещание по подготовке к празднику скакуна.

Осмотрев комплекс, глава государства дал соответствующим руководителям поручения по его благоустройству и поддержанию образцовой чистоты в целях основательной подготовки к Национальному празднику туркменского скакуна.

Затем Президент Туркменистана прибыл в Ахалтекинский конный комплекс.

Заострив внимание на подготовке к Национальному празднику туркменского скакуна, по традиции ежегодно широко отмечаемому в стране в апреле, глава государства поручил приступить к работе в данном направлении. Глава государства навестил одного из ахалтекинских скакунов – Галмаза. Оседлав коня и выведя его из конюшни, туркменский лидер совершил на нём несколько кругов по специальному открытому манежу, предназначенному для выводки скакунов, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

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