Туркмено-российские консультации прошли в МИД Туркменистана

- Туркменистан, общество
- 16:58, 05 февраля 2020
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CentralAsia (TM) - В МИД Туркменистана 4 февраля состоялись туркмено-российские консультации по вопросам безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел.
Для участия в данном заседании в Ашхабад прибыла представительная российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Олегом Сыромолотовым.
В рамках встречи состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов в сфере безопасности и обмен мнениями по реализации превентивных действий по борьбе с террористическими угрозами. Был рассмотрен уровень сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны обсудили взаимодействие по безопасности и стабильности в регионе. Были внесены предложения по укреплению сотрудничества в обмене экспертными навыками, информационными данными. Участники говорили о значимости обеспечения международной информационной безопасности, а также рассмотрели противодействие распространению террористической и экстремистской идеологии в интернете.
Стороны договорились о сотрудничестве во имя мира и стабильности во всем мире, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.