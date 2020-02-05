Туркмено-российские консультации прошли в МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) - В МИД Туркменистана 4 февраля состоялись туркмено-российские консультации по вопросам безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел.

Для участия в данном заседании в Ашхабад прибыла представительная российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Олегом Сыромолотовым.

В рамках встречи состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов в сфере безопасности и обмен мнениями по реализации превентивных действий по борьбе с террористическими угрозами. Был рассмотрен уровень сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обсудили взаимодействие по безопасности и стабильности в регионе. Были внесены предложения по укреплению сотрудничества в обмене экспертными навыками, информационными данными. Участники говорили о значимости обеспечения международной информационной безопасности, а также рассмотрели противодействие распространению террористической и экстремистской идеологии в интернете.

Стороны договорились о сотрудничестве во имя мира и стабильности во всем мире, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.