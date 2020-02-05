Туркменистан принял участие в форуме представителей Европейского региона ВТО

CentralAsia (TM) - Государственная таможенная служба Туркменистана в лице своего представителя приняла участие в третьем совещании национальных контактных лиц Европейского региона Всемирной таможенной организации, которое состоялось в Баку, передает Turkmenportal.



Совещание было нацелено на углубление и обновление знаний участников о модели наращивания потенциала Всемирной таможенной организации, а также на укрепление сотрудничества между контактными лицами в Европейском регионе ВТамО.

Участниками совещания стали представители таможенных служб из 20 стран и эксперты Всемирной таможенной организации, сообщает сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

Туркменистан является членом Всемирной таможенной организации с 1993 года. В этом же году нами был ратифицирована Конвенция об учреждении Совета таможенного сотрудничества (официальное название Всемирной таможенной организации).

Сотрудничество Туркменистана с ВТамО развивается в положительном ключе, особенно оно активизировалось после визита в Туркменистан Генерального секретаря ВТамО господина Кунио Микурия в январе 2019 года.