Количество интернет-пользователей в Узбекистане составляет 22 млн

CentralAsia (UZ) - Количество интернет-пользователей в Узбекистане составляет 22 млн., в т.ч. количество пользователей мобильного интернета увеличилось до 19 млн. человек. Об этом сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

По данным министерства, общая пропускная способность подключения к международной сети Интернет в стране составила 1 200 Гбит/с. Через Международный центр пакетной коммутации (МЦПК) организована возможность выхода в Интернет со скоростью 750 Гбит/с, а уровень загрузки внешнего канала МЦПК составил 76,6 процента.

С 1 января 2020 года тариф на внешний канал Интернет для операторов и провайдеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 34 процента и составил 56,0 тыс. сумов ($5,8) за 1 Мбит/с.

В целях развития сетей мобильной связи установлено 2 017 базовых станций мобильной связи, их общее количество превысило 26 тысяч. Уровень охвата населения республики мобильной связью достиг 96 процентов, и широкополосного доступа к сети мобильного интернета — 70 процентов.

В рамках реализации проектов по расширению широкополосного доступа к сети интернет операторами и провайдерами установлено 786 тыс. портов, а общее количество портов широкополосного доступа составляет 1,9 млн. единиц.

В 2020 году по республике будет проложено 12 тысяч километров волоконно-оптических линий связи и установлено 2 200 новых базовых станций мобильной связи.