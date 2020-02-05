Как выглядит китайский город Ухань после вспышки коронавируса? (видео)

CentralAsia (CA) - На сегодняшний день коронавирусом заразились уже 24 541 человек, 493 из которых умерло, а 907 — благополучно выздоровело. Эпицентром распространения эпидемии стал 11-миллионный китайский город Ухань. С 23 января китайские власти объявили в городе карантин, после чего Ухань опустел, передает ПМ.

В изолированном от внешнего мира городе не работает аэропорт, общественный транспорт, закрыты вокзалы, торговые центры, перекрыты железные дороги и автомобильные магистрали. Остановили работу автомобильные заводы, фабрики по производству электроники и все остальные предприятия.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, заметно лишь несколько автомобилей, пешеходов и велосипедистов, но в целом город выглядит зловеще безлюдным, словно в постапокалиптическом блокбастере.