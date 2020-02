В Стамбуле при посадке пассажирский самолет Boeing развалился на три части (фото, видео)

CentralAsia (CA) - В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает CNN Turk. После посадки самолет развалился на части и загорелся.

Самолет Boeing 737-800 выполнял регулярный внутренний рейс из Измира. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на три части. В результате этого самолет загорелся, но пламя было быстро потушено прибывшими на место пожарными.

#LIVE



A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul



The plane seems to have received some damage due to the incident. pic.twitter.com/dXxBap0I4B — EHA News (@eha_news) February 5, 2020