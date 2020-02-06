На востоке Туркменистана мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет, - СМИ

CentralAsia (TM) - В государственные учреждениях и предприятиях Лебапского велаята работникам мужского пола в возрасте выше 40 лет запретили красить волосы в чёрный цвет. Корреспондент Радио Азатлык в Лебапе, сообщивший об этом запрете, рассказал, что в то же время от тех, у кого естественный цвет волос, требуют придать им седой оттенок.

«Практически во всех профильных учреждениях, в том числе школах, учреждениях здравоохранения работникам, которые красят волосы для того, чтобы скрыть седину, велели вернуть естественный цвет волос. Это требование появилось 1 февраля», - сообщил 4 февраля корреспондент.

В частности учителями школ и медработниками в Фарапском этрапе данный запрет имеет устный характер. Корреспондент добавил, что руководители госорганизаций объясняют это «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова.

«Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг, то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди», сослался корреспондент на слова бюджетного работника из Фарапского этрапа.

Мужчины бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в чёрный цвет от них тоже требовали скрывать седину под чёрной краской, а теперь требуют совершенно обратное.

«Сейчас очень много тех, кто красит волосы в чёрный цвет. Потому что буквально два года тому назад руководители госучреждений требовали от седовласых работников красить волосы. Боясь потерять работу, люди соглашались красить волосы. А теперь даже у тех, чей естественный цвет волос чёрный требуют подкрашивать в седой цвет», недоумевает бюджетник из Фаряпа.

Напомним, что в июле 2018 года государственные медиа в Туркменистане неожиданно явили президента Бердымухамедова в новом имидже с седыми волосами. До этого президент был известен тем, что красил свою шевелюру в чёрный как смола цвет.

А в январе 2019 года в связи с изменениями в имидже президента в государственных учреждениях, высших и средних учебных заведениях Туркменистана потребовали незамедлительно поменять портреты президента.