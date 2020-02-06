Сенат США оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

CentralAsia (CA) - Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса.

48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью. 52 сенатора признали президента США невиновным. Для отстранения Трампа от власти были необходимы 67 голосов в поддержку любого из обвинений.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Его обвиняли в попытке добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать противником действующего президента на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании работе конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.

Ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента. Билл Клинтон (в 1998 году) и Эндрю Джонсон (в 1868-м), за импичмент которых проголосовала палата представителей, были оправданы сенатом. Ричард Никсон в 1974 году добровольно ушел в отставку после начала процедуры импичмента.