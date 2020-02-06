В Узбекистане родившихся тройняшек назвали в честь жены и дочерей президента Шавката Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Супруги из Чартакского района Наманганской области Узбекистана Ахмаджон Кадырова и Одинахон Алтимешова назвали своих родившихся в январе дочерей-тройняшек в честь супруги президента Шавката Мирзиёева Зироатхон Мирзиёевой и двух его дочерей – Саиды и Шахнозы Мириёевой.

До рождения девочек-тройняшек супруги Ахмаджон Кадыров и Одинахон Алтимешова воспитывали еще троих дочерей – Мадинабону, которая учится в пятом классе, 8-летнюю Муштарий и 6-летнюю Муслиму, сообщает centralasian.org.

Первый заместитель главы (хокима) Чартакского района Акмалжон Умрзаков сказал, что представители районной администрации навестили семью девочек-тройняшек и подарили им коляски, а также другие вещи, необходимые для новорожденных.

– Председатель и активисты махалли, в которой живут супруги Ахмаджон Кадыров и Одинахон Алтимешова, сообщили нам, что в этой семье родилась тройня. Супруги уже воспитывали трех дочерей, теперь же они стали родителями сразу шестерых девочек. Поэтому мы по инициативе нашего хокима навестили эту семью и передали родителям новорожденных тройняшек подарки от наших спонсоров, – сказал Умрзаков.

Стоит отметить, что в последние годы в Узбекистане называть двойняшек или тройняшек в честь президента или членов его семьи стало традицией. В большинстве случаев родители называют своих детей в честь главы государства и его близких лишь для того, чтобы получить автомобиль или другие ценные подарки от властей.

Однако сейчас власти перестали дарить автомобили родителям двойняшек или тройняшек, названных в честь главы государства.

Первый заместитель главы (хокима) Чартакского района Акмалжон Умрзаков говорит, что местные власти решили вручить подарки новорожденным тройняшкам не потому, что их назвали в честь супруги и дочерей президента Шавката Мирзиёева.

– Супруги Ахмаджон Кадыров и Одинахон Алтимешова назвали своих тройняшек в честь супруги и дочерей президента Мирзияева не для того, чтобы получить в подарок автомобиль Cobalt или еще что-то ценное. Имена для своих детей выбирают сами родители, это их выбор. В данном случае не было разговора о том, чтобы вручить им дорогой подарок только потому, что они назвали девочек именами супруги и дочерей президента. Глава нашего района всегда выступает с инициативой не оставить без внимания каждого рожденного ребенка в нашем районе, вне зависимости от того, какое имя ему дали. Например, в прошлом году в нашем районе родились тройняшки, которых назвали не в честь главы государства или членов его семьи. Но и эти тройняшки получили подарки от нашей администрации. Мы и дальше будем дарить подарки семьям двойняшек и тройняшек, рожденных в нашем районе, – сказал замглавы Чартакского района.