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  6 февраля 2020
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3 человека погибли и 179 пострадали в результате жесткой посадки самолета Pegasus в Стамбуле
Предыстория: В Стамбуле при посадке пассажирский самолет Boeing развалился на три части (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджа. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.

После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

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