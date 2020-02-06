3 человека погибли и 179 пострадали в результате жесткой посадки самолета Pegasus в Стамбуле

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- 9:18, 06 февраля 2020
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|Предыстория: В Стамбуле при посадке пассажирский самолет Boeing развалился на три части (фото, видео)
CentralAsia (CA) - Число погибших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, 179 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджа. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.
Предполагаемой причиной крушения пассажирского самолета считается плохая погода, заявил мэр города Экрем Имамоглу.
После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.